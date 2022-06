Samuele Bersani canta sul bus con i fan

Il trasporto pubblico ha regalato una bella sorpresa ai fan bolognesi di Brunori Sas. Una volta terminato il concerto del cantautore calabrese alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, su un autobus diretto verso il centro, i fan di Brunori hanno infatti incontrato Samuele Bersani.

Bersani, anche lui tra il pubblico del concerto, è stato quindi accolto dai passeggeri del bus con applausi e cori mentre alcuni lo hanno omaggiato intonando due suoi grandi successi: “Giudizi universali” e “Spaccacuore”. La scena è stata ripresa da alcuni passeggeri, che hanno poi condiviso in rete alcuni video in cui si vede unirsi ai cori un divertito Bersani circondato da fan. Lo stesso cantautore di "En e Xanax" ha pubblicato sul suo profilo Instagram un filmato del suo viaggio in autobus. "Tornare a casa in autobus insieme a dei fans di Brunori Sas dopo essere stato anch’io al suo bellissimo concerto: fatto", ha scritto Bersani sui social.