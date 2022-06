A$AP Rocky spera di "crescere un figlio dalla mentalità aperta"

Diventato padre del primo figlio con Rihanna, in una nuova intervista A$AP Rocky ha condiviso i suoi pensieri sulla paternità e ha raccontato che tipo di genitore spera di essere per il suo bambino. "Ricorderò sempre ai miei figli di non perdere mai la loro immaginazione, anche da adulti, qualunque cosa accada", ha spiegato il rapper alla rivista Dazed & Confused: "Adoro guardare i cartoni animati, come 'Teletubbies', 'Blue's Clues & You!', 'Yo Gabba Gabba', 'Peppa Pig' e 'Baby Shark'".

Nel corso dell'intervista per il numero dell'estate 2022 del magazine britannico, A$AP Rocky ha poi raccontato che desidera “crescere bambini dalla mentalità aperta. Non persone che discriminano. E non sto cercando di descrivere un santo, ma realisticamente, vorrei che nostro figlio fosse un bambino cool con genitori cool". La voce di "Fashion Killa", ha quindi riflettuto anche sulla sua relazione con Rihanna e ha affermato: "Insieme siamo belli da vedere, in modo naturale. Ci vorrebbe troppo impegno per creare un look abbinato prima di uscire di casa. A volte lo facciamo indossando una t-shirt uguale o semplicemente scegliendo di mettere gli stessi vestiti. Se compro una maglietta che le piace, mi aspetto che me la freghi. Ma poi io devo rubargliela di nuovo”.