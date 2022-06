Fedez, esce "La dolce vita": "C’è il desiderio di tornare a scatenarsi"

L''estate sta arrivando, "La dolce vita" è già qui. Il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei è pronto a conquistare il pubblico. Un brano in cui la contemporaneità incontra le suggestioni più vintage. Il risultato è ovviamente una canzone calda che non solo profuma di mare, ma è una vera e propria fotografia dell’estate italiana.

Fedez racconta: “Sono felice di questa splendida collaborazione, ci siamo divertiti a scriverla, cantarla e interpretarla. Si percepisce nell’aria che c’è il desiderio di tornare a scatenarsi, per cui spero che questo pezzo faccia ballare tutti, tutta l’estate”. Gli fa eco Tananai: “Volevamo una canzone che potesse unire in modo fluido il mio stile, quello di Fedez e di Mara, così che chiunque l’ascolti possa trovare in essa la propria dimensione. È un invito a vivere con leggerezza, con un pizzico di sana incoscienza, ricordandoci sempre di apprezzare chi ci sta accanto”. Anche Mara Sattei è soddisfatta: “'La dolce vita' è un brano che ha la capacità di portarti altrove, uno spiraglio su un’epoca che tanto ci affascina. Racconta dell’amore e di quello che la sua attesa può farci provare e di un’estate che non vuoi dimenticare”.