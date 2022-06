Benji Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati

Benji Mascolo e Bella Thorne si sono ufficialmente lasciati. Sembrava una storia d'amore capace di superare qualunque difficoltà, ma qualche cosa alla fine non ha funzionato. A confermare la notizia, scoperta in primis da People, è stato lo stesso cantante con un lungo post sui social. I due avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale nel marzo del 2021, hanno anche girato insieme il film "Time Is Up", che ha segnato il debutto di lui come attore. Nella colonna sonora della pellicola hanno duettato nella canzone "Up in Flames".

Di seguito una delle parti più significative del messaggio di rottura con l'attrice e modella: "Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego, quante cose che avrei potuto e dovuto fare meglio, e di questo mi assumo la piena responsabilità, per tutti i miei peccati ed errori – ma ora so che faceva tutto parte di un piano più grande che mi ha guidato dove sono oggi. Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho piena fiducia in ciò che sarà. Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando dovrà esserlo”.