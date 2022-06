“Squérez?” ha ottenuto il suo 17º disco di platino

Un successo senza tempo e oltre le generazioni. "Squèrez…?" ha raggiunto il suo 17º disco di platino, il primo nell’era dello streaming e, forse, il più significativo e importante. "Il mondo della musica è cambiato in modo esponenziale dal 1999, ma siamo qui con una passione e una energia infinita”, ha scritto Cesare Cremonini su Twitter, condividendo la lieta notizia. Nel 2019 “Squèrez…?” aveva vinto il suo primo Disco d’oro nell’era dello streaming. A oggi le vendite del disco ammontano a oltre 1,6 milioni. Del disco fanno parte, tra le altre, hit bellissime come “Vorrei”, “Qualcosa di grande”, “Un giorno migliore” e “50 special”, che nel maggio del 1999 fu il biglietto da visita con il quale i Lunapop si presentarono al pubblico italiano, prima di monopolizzare le classifiche per tutta l’estate.

