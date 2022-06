BTS: il nuovo album "Proof" è un'antologia

Un nastro che si ravvolge, canzoni che restano. La band icona del K-Pop, BTS, ritorna con l’album antologico “Proof” anticipato dal primo singolo “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”. I BTS sono il gruppo sudcoreano con il maggior numero di copie vendute nella storia della Musica: ben 32 milioni con i loro album. Nella loro carriera, hanno piazzato 5 singoli alla prima posizione della classifica americana: “Dynamite”, “Savage Love”, “Life Goes On”, “Permission to Dance” e “Butter”.

Ora i BTS hanno deciso di celebrare il 9° anniversario dalla fondazione della band nel 2013, pubblicando la raccolta “Proof” per ringraziare tutti i fan (gli “ARMY”) del loro supporto in questi anni. L’album antologico racchiude la storia dei BTS ed è uno sguardo rivolto alla carriera straordinaria di questo gruppo, pronto ad un nuovo capitolo. “Proof” contiene ben 3 CD per un totale di 48 tracce inclusi tre inediti: “Yet to Come (The Most Beautiful Moment”, “Run BTS” e “For Youth”, che riflettono i pensieri e le idee dei membri della band, riferendosi al loro passato, presente e futuro.