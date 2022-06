Elodie dal carro fa ballare tutti al Roma Pride

"Che bello vedere le persone che si amano": è questo il messaggio di Elodie, che con la sua musica ha animato il Roma Pride 2022. La cantante, per dare il via alla parata arcobaleno per i diritti Lgbtiq+ che dopo due anni è tornata per le vie della Capitale, è salita sul carro principale della manifestazione e accompagnata da due coriste ha fatto ballare tutta piazza della Repubblica.

Per l'occasione, Elodie ha fatto ascoltare le sue ultime due hit, "Bagno a Mezzanotte" e il nuovo singolo estivo "Tribale". "Siamo qui tutti insieme perché ci amiamo e perché meritiamo tutti gli stessi diritti", ha detto a un certo punto l'artista: "Perché la vita è una e bisognerebbe guardarla dal punto di vista dell'amore e non della divisione e dell'odio".