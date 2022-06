Il prossimo "Joker" potrebbe essere un musical con Lady Gaga

A pochi mesi dal ritorno sul grande schermo per "House of Gucci", per cui ha interpretato Patrizia Reggiani, e dopo aver pubblicato il singolo "Hold my hand" per la colonna sonora di "Top Gun: Maverick", pare che Lady Gaga sia pronta per legare ancora una volta il proprio nome al cinema. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, il film "Joker" diretto da Todd Phillips, grande successo al botteghino e vincitore di due Oscar, potrebbe avere presto un seguito. E potrebbe essere un musical che vedrebbe coinvolta proprio la voce di "Bad romance".

Stando alle informazioni della rivista statunitense di intrattenimento, il progetto sarebbe nelle fasi iniziali e il regista avrebbe già scritto la sceneggiatura con Scott Silver. Il titolo attualmente dato al progetto è "Joker: Folie à deux" e la produzione sarebbe in trattativa per avere tra i protagonisti anche Lady Gaga. La popstar e attrice dovrebbe ricoprire il ruolo di Quinn, la psichiatra di Arkham, il manicomio di Gotham City, e poi compagna di avventure di Joker, già portato sul grande schermo da, per esempio, Margot Robbie.