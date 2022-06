Baby Gang ha annunciato il nuovo progetto “EP2”

Oggi Baby Gang è fra i rapper più promettenti e allo stesso tempo controversi di questa nuova generazione. In “EP2”, il nuovo progetto che ha annunciato e che uscirà il 17 giugno, si apre a riflessioni intime che riguardano il suo stile di vita e continua sulla strada di una scrittura realistica e senza filtro che lo contraddistingue da sempre. Nel progetto è affiancato dalle voci di Sacky e del rapper francese Bené, unici due ospiti. Dopo le recenti collaborazioni in album molto quotati (da Ghali a Seven 7oo, fino all’album d’esordio del rapper britannico Central Cee), Baby Gang è pronto a misurarsi su nuovi brani inediti in cui mette a nudo in modo lucido e sempre estremamente sincero sentimenti ed emozioni contrastanti della vita di tutti i giorni.

