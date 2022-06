Per Elettra Lamborghini un'estate al "Caramello" con Rocco Hunt

Con Elettra Lamborghini e Rocco Hunt quest'anno sarà un'estate al "Caramello", grazie al loro nuovo singolo estivo con Lola Índigo. Dopo le varie “Ti volevo dedicare”, “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso”, il rapper salernitano torna quindi alla carica per contendersi il titolo di tormentone dell'estate e reclamare il titolo di “Re Mida” delle hit estive.

Questa volta, Rocco Hunt ha chiamato a sé la “twerking queen” più amata della musica italiana e la star spagnola Lola Índigo per il nuovo singolo "Caramello" che, in uscita il 17 giugno e scritto da lui stesso insieme a Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef, ha già le carte in regola per diventare la colonna sonora dell’estate 2022. L'annuncio del brano è arrivato poco dopo il piccolo scherzo giocato da Elettra Lamborghini ai suoi fan. "Quest'anno non ho il pezzo estivo raga. Non si balla, sarà per l'anno prossimo", aveva scritto la rampolla in un post, prima di smentire e annunciare la nuova canzone con Rocco Hunt e Lola Índigo: "Scherzettooo! Vi pare che vi lasciavo senza il pezzo per ballare quest'estate?!".