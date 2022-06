Baby K e Mika vogliono conquistare l'estate con "Bolero"

Non c'è estate senza Baby K. “Bolero” è il suo nuovo singolo con la speciale collaborazione di un grande artista internazionale come Mika: la canzone si potrà ascoltare da venerdì 17 giugno. "Un singolo in cui il sound strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ‘80, incontrando un mondo esotico. Un vero e proprio cortocircuito tra le voci dei due artisti, che si uniscono sprigionando una potenza esplosiva", viene presentato così quello che si candida a essere a tutti gli effetti uno dei tormentoni dell'estate. Nonostante il ritmo uptempo, “Bolero” porta con sé un pizzico di malinconia e racconta la nostalgia dei bei momenti condivisi con un’altra persona. Prodotta da Dardust e scritto da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre, la canzone presenta delle sfumature musicali in parte ancora sconosciute degli artisti coinvolti.

