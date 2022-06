“Love Mi”, il grande concerto benefico di Fedez e J-Ax

L’amicizia ritrovata tra Fedez e J-Ax si concretizza il prossimo 28 giugno con un grande concerto a scopo benefico in Piazza Duomo a Milano. Il centro storico meneghino sarà quindi la cornice dell’evento “Love Mi”, che oltre a segnare il ritorno sul palco insieme dei due rapper di “Comunisti col Rolex”, vedrà andare in scena tantissimi artisti diversi che si esibiranno per sostenere la raccolta fonti a favore di TOG - Together to go (onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse).

Saranno numerosi i cantanti che si esibiranno nel corso della serata, presentata da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti insieme al giovane creator digitale Gabriele Vagnato. Tra gli ospiti dell’evento annunciato da Fedez e J-Ax dopo aver fatto sapere di aver fatto pace, andranno in scena oltre a Fedez e J-Ax sia giovani artisti che nomi già affermati della musica italiana come, tra gli altri, Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Frada, Ghali, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua. L’evento “Love Mi”, durante il quale saranno raccolti fondi attraverso un numero solidale, poi donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG - Together to go, è a ingresso gratuito e sarà anche trasmesso in diretta su Italia 1 a partire dalle 19 del 28 giugno.