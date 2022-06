Harry Styles apre al ritorno degli One Direction

Dopo aver macinato successi e fatto breccia nel cuore di migliaia di adolescenti, gli One Direction hanno deciso di mettere in pausa a tempo indeterminato il gruppo. A distanza di sei anni, anche se la boy band britannica non ha mai parlato di scioglimento, i fan continuano a sperare di rivedere di nuovo in azione la formazione di "What makes you beautiful". Ad alimentare le speranze del pubblico, ci ha recentemente pensato Harry Styles, il quale ha discusso della possibilità di un ritorno sulle scene degli One Direction e ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe.

Il cantante britannico, al momento alle prese con la promozione del suo nuovo album "Harry's house", ha recentemente rilasciato un'intervista a "Sput podcast" e si trovato a rispondere a una domanda sul gruppo che lo ha portato al successo. "Potrebbe mai arrivare il giorno in cui tu e gli altri One Direction tornerete a condividere la scena insieme?", è stato infatti chiesto a Harry Styles, il quale ha risposto: "Non lo so, anche se è un pensiero molto bello. Insieme abbiamo vissuto qualcosa di molto speciale e siamo molto legati. Penso che se si presentassero il momento e l'occasione giusta per farlo, sarebbe fantastico".