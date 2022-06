Giovanni Allevi: "Non ci girerò intorno, ho un mieloma"

Una confessione dura e struggente. Giovanni Allevi ha scelto i social per comunicare una brutta notizia, che ha generato dolore fra i fan. Il 53enne musicista marchigiano ha scoperto di avere un tumore, ragione per cui ha deciso di annullare il tour pensato per presentare le composizioni di "Estasi", il suo ultimo album pubblicato nel dicembre del 2021. Questo il messaggio pubblicato dal pianista: "Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni". Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza.

