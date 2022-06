Samuel: si balla con "Occhiali Da Sole"

Una nuova canzone tutta da ballare. Esce il 24 giugno "Occhiali Da Sole", il nuovo pezzo di Samuel per i mesi più caldi. Tornano le atmosfere elettroniche, celebre cifra stilistica della voce dei Subsonica, in un brano, scritto e prodotto da Dade, Andrea Bonomo e dallo stesso Samuel, che" fa già vivere a pieno le notti d’estate ormai prossime, tutte da ballare al ritmo della musica che suona dal faro, immersi nel buio che si muove, per ore ed ore ed ore”, così viene presentato il nuovo pezzo.

L'artista racconta: "Occhiali Da Sole è la metafora di un percorso di vita, il racconto di uno stato d’animo, un momento di analisi del punto a cui si è arrivati e della strada che si deve ancora fare. Il protagonista del brano affronta una planata del proprio status sociale in base alle scelte che ha fatto. Chi come noi lavora in ambito artistico conosce bene questa sensazione: dopo periodi di estrema produttività in un ambiente in cui le cose cambiano in fretta, e in cui bisogna saper aggiornarsi e ritrovare la propria direzione sempre più velocemente, può succedere di ritrovarsi come su una zattera nel mare: non sai più qual è la direzione giusta da prendere per raggiungere la terraferma. L’unico modo per affrontare questi momenti è indossare degli occhiali da sole e continuare a fare quello hai sempre fatto".