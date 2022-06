Francesca Michielin, MYSS KETA e Baby K colorano il pride di Milano

Ritorna l'arcobaleno di colori, musica e diritti. Sul palco all'Arco della Pace per l'appuntamento finale del Pride di Milano, previsto il 2 luglio, ci saranno, tra gli altri Katia Follesa, Michela Giraud, Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi, MYSS KETA. Dopo due anni di stop a causa della pandemia e del lockdown, come tutti sappiamo, la colorata parata del Pride che chiederà "Diritti senza conflitti", come recita il tema scelto in questa edizione, mette al centro delle proprie rivendicazioni il sostegno alle popolazioni colpite dalla guerra. Fra gli ospiti ci saranno anche Emma Muscat, Immanuel Casto, le Karma B, Romina Falconi, Debora Villa e le drag di Drag Race Italia. "Sono onorata di tornare per unirmi ancora una volta al coro di voci che sostengono l`amore in tutte le forme e in tutti colori, grazie Milano Pride", ha dichiarato Baby K,

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Pride (@milanopride)