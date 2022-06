Anche Aka 7even e Gué tra i protagonisti dell'estate

Tra i protagonisti dell'estate 2022, non mancano Aka 7even e Gué. Il finalista di Amici 2021 ha infatti annunciato l'uscita di un nuovo singolo che, in collaborazione con il rapper milanese, si intitolerà "Toca" e arriverà venerdì 24 giugno.

Promettendo di farci ballare per tutto il periodo estivo, il brano è prodotto dallo stesso Aka 7even insieme a Max Kleinz (Cosmophonix), Ty1 e 3rindv. "Toca" segue la pubblicazione del singolo “Come la prima volta”, che ha permesso al 21enne cantante campano di mettere in risalto le sue doti da polistrumentista, grazie agli studi di teoria musicale alle sue spalle. Per Gué, invece, il prossimo singolo estivo di Aka 7even che lo vede ospite arriva dopo una serie di altre collaborazioni e a distanza di qualche mese dal suo ultimo album in studio, "Guesus".