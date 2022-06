Gorillaz: il nuovo singolo è con Thundercat

I Gorillaz hanno pubblicato un nuovo singolo, dal titolo “Cracker Island”, realizzato con il celebre bassista Stehen Bruner, all'anagrafe Thundercat. Il pezzo, il primo dall'uscita di “Meanwhile EP”, arriva dopo la partenza della tournée mondiale di Damon Albarn e compagni, che il prossimo 5 luglio si esibiranno anche in Italia per un concerto speciale all’Arena di Verona. “È bello essere tornati, mi trovo bene con il nostro nuovo brano, mi fa tornare in mente ricordi strani e spaventosi di cose che non sono ancora successe”, è la dichiarazione di 2D, membro della band cartoon capitanata dal frontman dei Blur.