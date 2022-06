Ultimo canta a sorpresa a Scampia

Una sorpresa che ha commosso ed emozionato tanti fan: Ultimo ha cantato e suonato a Scampia, regalando un momento magico alle persone di un quartiere, quello di Napoli, non semplice. L'artista, dopo la performance al piano, ancora emozionato ha poi postato un video su Instagram, scrivendo: "Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Immagino che per i ragazzi di Scampia sia la stessa cosa. Allora oggi ho pensato di venire qui a cantare e spero che questo video possa contribuire a raccontare che noi siamo molto altro. Dalla parte vostra, sempre!".

