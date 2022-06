Love Mi a Milano con Fedez e J-Ax: la scaletta del concertone

Finalmente è stata svelata la scaletta con l'ordine di uscita degli artisti che martedì 28 giugno a Milano, in Piazza Duomo, parteciperanno a "Love Mi", il festival benefico organizzato da Fedez per raccogliere fondi in favore di TOG - TOGETHER TO GO, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. L'evento andrà in onda in diretta in tv, in due parti: la prima su Mediaset Infinity, la seconda su Italia1.

MEDIASET INFINITY

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

PAULO

Beba

ITALIA 1

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

Il cantante milanese tornerà a condividere il palco con J-Ax, a quattro anni dal concerto allo Stadio San Siro di Milano che mise la parola fine al sodalizio tra i due per l'album "Comunisti col Rolex". "Ringrazio J-Ax di essere qui, la sua adesione è stata fondamentale - ha detto Fedez in occasione della conferenza stampa dell'evento - la nostra esibizione è un valore aggiunto, e non era scontata, dopo quattro anni di silenzio”. “La mia reunion con Fede non è dipesa dal concerto o dalla malattia: ci eravamo già sentiti prima, e sono la prima persona che ha visto appena uscito dall'ospedale - la risposta di J-ax - lui è reduce da un'operazione, io da tre anni durante i quali non ho suonato. In quel momento, sicuramente, tornerà fuori il fuoco che avevamo dentro. Sarà una cosa che ci ricorderemo tutti. Sicuramente io e Federico…”.

Il concerto inizierà in Piazza Duomo alle 18. La diretta su Mediaset Infinity comincerà proprio alle 18, mentre su Italia1 lo show andrà in onda a partire dalle 19. Sul palco nelle vesti di conduttori Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato. Sarà possibile donare attraverso il numero solidale 45595.