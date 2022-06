La star internazionale Pusha T sarà in concerto in Italia

A distanza di quattro anni dal suo ultimo passaggio in Italia, Pusha T ha annunciato il suo ritorno in concerto nel nostro Paese. Il rapper statunitense di livello mondiale si esibirà al Fabrique di Milano il prossimo 2 dicembre per l'unica data italiana del tour a supporto del suo più recente album “It’s almost dry”. Lo show offrirà quindi anche ai fan italiani l'occasione per ascoltare dal vivo le canzoni dell'ultimo disco di Pusha T che, prodotto da Pharrell Williams, Chad Hugo dei Neptunes e da Kanye West, include il singolo "Diet Coke". I biglietti per il prossimo concerto in Italia di Terrence Thornton, questo il vero nome del 45enne musicista, sono in vendita al prezzo di 30 euro più i diritti di prevendita a partire dalle ore 10 di venerdì 1 luglio.