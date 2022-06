Travis Barker ricoverato in ospedale: "Dio mi salvi"

Una notizia che ha scosso i fan e il mondo della musica. Quali sono le reali condizioni di salute di Travis Barker? Il famoso batterista dei Blink-182 sta tenendo da ore con il fiato sospeso chi lo supporta e segue dopo essere stato costretto a farsi ricoverare d'urgenza per non meglio specificati problemi di salute (la figlia sui social invitava i fan a "pregare per lui"). Secondo quanto riferisce il sito statunitense di gossip TMZ. L'artista dovrebbe avere avere una pancreatite. Causata, secondo quanto riporta il sito, da una colonscopia come riporta anche Rockol. I canali ufficiali di Travis Barker sono fermi al drammatico tweet con il quale il batterista scriveva: "God save me", "Dio salvami". Nessun aggiornamento neppure dalla figlia Alabama Luella Barker (nata nel 2005 dall'unione con la modella Shanna Moakler) e dalla moglie Kourtney Kardashian.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022