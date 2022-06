L'inno alla spensieratezza di Malika Ayane

La classe, l'eleganza, la raffinatezza e la voce dal timbro caratteristico e riconoscibile di Malika Ayane tornano con il nuovo singolo "Una ragazza" per omaggiare la musica beat degli anni Sessanta. Scritta e composta dalla cantautrice milanese con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotta da Greg Willen e disponibile su tutte le piattaforme digitali, la canzone vuole essere un inno alla spensieratezza e, grazie alle sue sfumature punk-rock e il suo gusto retrò, porta gli ascoltatori a lasciarsi andare al divertimento e alla leggerezza. Attraverso "Una ragazza", mentre è impegnata in un tour estivo in giro per l'Italia, Malika Ayane vuole quindi portare nell'estate 2022 l'allegria di quel periodo storico in cui la gente si riversava nei locali e sulle spiagge per ballare lo shake. "Oltre a portare la quota drama nel testo, che è stato particolarmente divertente scrivere con Pacifico e Andrea Bonomo, ho sfrontatamente sguainato una gran voglia di leggerezza", racconta Malika sui social.