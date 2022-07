Rhove, Shiva e Ghali insieme in un nuovo pezzo

Tra gli ospiti di Love Mi, l'evento benefico organizzato da Fedez e andato in scena in piazza Duomo a Milano, c'era anche Rhove, una dei volti più freschi della scena urban. Sul palco il giovane artista ha presentato in anteprima il suo singolo inedito "Compliquè" realizzato insieme a Shiva e Ghali. Il pezzo va ad aggiungersi a "Provinciale", ep di debutto del rapper che ha realizzato la hit "Shakerando".

Sui risultati che sta ottenendo nell'ultimo periodo ha dichiarato: "Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile".