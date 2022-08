Elodie: una canzone dedicata a Marracash

Elodie, in più occasioni live, ha interpretato il pezzo "Niente canzoni d'amore". Si tratta di una canzone bellissima scritta da Marracash per l’album “Status” del 2015, la versione originale vede anche il feat con Federica Abbate. La cantante ne ha inciso una sua versione per il disco “This Is Elodie” del 2020, quando i due erano nel pieno della loro relazione d’amore. Dopo la separazione nell'ottobre 2021, raccontata a livello metaforico nel video di “Crazy Love”, entrambi hanno confermato di essersi riavvicinati, seppur vivendo una relazione "non classica e convenzionale". In una performance al Magnolia, Elodie, cantando il pezzo di Marra, si è commossa a dimostrazione di quanto quel brano, seppur scritto prima del loro incontro, riesca a raccontare il loro rapporto.