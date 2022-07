Riparte "Jova Beach Party": a bordo anche Salmo

Durante lo scorso weekend, la spiaggia antistante al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro si è trasformata in un vero e proprio villaggio per la partenza del "Jova Beach Party". A distanza di tre anni dalla prima edizione e dopo lo stop dei grandi eventi a causa della pandemia, la festa itinerante di Jovanotti è tornata così ad animare l'estate italiana.

Come raccontato su Rockol, la prima data del tour del cantautore di "Serenata rap" ha offerto una nuova occasione alla sua tribù di fan di ballare, divertirsi, mangiare e brindare con gli amici o la famiglia, festeggiare un addio al nubilato o al celibato, fare un tuffo e vivere appieno l’atmosfera di un pomeriggio estivo. C'è stato anche il matrimonio di una coppia, per inaugurare il momento "Belle storie". Alla partenza della sua nuova avventura Jovanotti ha invitato alcuni amici e ospiti a esibirsi con lui. Sui tre palchi allestiti sulla sabbia, dal mainstage alle due strutture minori, si sono alternati numerosi artisti durante tutta la giornata, tra cui Salmo, Max Pezzali e l'immancabile Gianni Morandi, per cui Lorenzo ha fatto sapere di aver scritto una nuova canzone che, intitolata “La ola” uscirà il prossimo 15 luglio.