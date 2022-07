Tananai in stampelle: l'infortunio sul palco con Fedez

Un piccolo salto, un piede in fallo, e senza accorgersene Tananai si è ritrovato a terra sul palco. È successo mentre la voce di "Sesso occasionale" si stava esibendo a Battiti Live a Gallipoli quando, cantando "La dolce vita" assieme a Fedez e Mara Sattei, è scivolato. Dopo essere inciampato e caduto all'indietro, il cantante salito alla ribalta dopo il suo ultimo posto a Sanremo 2022 si è subito rialzato in piedi con il sorriso. Quello che però inizialmente sembrava un piccolo incidente, si è rivelato un problema più critico. Come testimoniato da lui stesso con una storia condivisa tra le storie su Instagram in compagnia del produttore Sick Luke, l'artista che è stato infatti costretto all'uso delle stampelle. "Mi racc non saltate se non sapete saltare che che vi sparaparapappaccate", ha scritto Tananai su Instagram per commentare con la sua solita ironia l'accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tananai (@tananaimusica)