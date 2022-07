Salmo e Fedez: pace fatta a San Siro con siparietto

Il suo live è già un pezzo di storia. Come racconta Rockol Salmo dal vivo si conferma il nostro Zack de la Rocha, è su un altro livello rispetto ai colleghi. Davanti a 50mila persone, in uno stadio San Siro caldissimo, in una performance incandescente con Radio 105 media partner, dopo due anni di attesa a causa della pandemia, Salmo affronta il mostro finale e, accompagnato da Blanco, Ensi, Lazza, Noyz Narcos, Damianito, mette in scena un live senza precedenti. Non mancano i colpi di scena: chiama sul palco Fedez, con cui aveva litigato furiosamente via social, per mettere in scena un siparietto: i due dicono di aver fatto pace, di voler solo good vibes, ma la voce di “Disumano” lo colpisce a tradimento con una bottigliata e poi, dopo la promessa di cantare un suo tormentone, cita le barre di Fabri Fibra ne “Il rap nel mio paese”: “10 in comunicazione, non uso mai l'inglese, ora faccio un'eccezione: fuck Fedez”.