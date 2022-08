Lady Gaga e quella scena di sesso con Salma Hayek

Della sua esistenza ne ha parlato la stessa Lady Gaga in un talk show americano. Da quel giorno i fan sono impazziti all'idea che questa scena, prima o poi, possa essere pubblicata: si tratta di un momento immortalato da Ridley Scott per la famosa pellicola “House of Gucci”, una scena in cui Lady Gaga e Salma Hayek fanno "sesso sfrenato", queste le parole della popstar. "C’è un intero lato di questo film che non avete visto - aveva spiegato Gaga - in cui io e Pina abbiamo sviluppato una relazione sessuale. Poi, senza troppe spiegazioni, in fase di montaggio il regista ha deciso di tagliare questa parte, chissà perché. Ridley Scott ci ha permesso di esplorare quell’aspetto. Dopo la morte di Maurizio, io e Salma Hayek avevamo una scena davvero bollente". I fan sognano che un giorno questo contenuto speciale possa vedere la luce.