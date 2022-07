Elisa è positiva al Covid: concerti rimandati

Anche Elisa è rimasta colpita vittima dal nuovo picco di contagi, in questa nuova ondata di Covid. Lo comunica lo staff della cantautrice friulana, che ha contratto il virus, seppur in forma lieve, ed è dunque stata costretta a bloccare l'attività live momentaneamente: saltano così i concerti della voce di "Luce (Tramonti a nord est)" in programma a Pistoia e a Bologna, che saranno recuperati più avanti. "I concerti di Elisa previsti a Pistoia e a Bologna sono rimandati a causa della positività dell'artista al covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. I recuperi delle due date verranno comunicati a breve. I biglietti restano validi", si legge nel post pubblicato dall'entourage della cantautrice sui suoi canali social ufficiali.