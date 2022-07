Amy Winehouse: è in arrivo un nuovo film sulla sua vita

Dopo "Amy" di Asif Kapadia del 2015 e il documentario televisivo della BBC del 2021, "Reclaiming Amy" arriva il nuovo "Back To Black", un progetto biografico su una cantante che ha cambiato per sempre la storia della musica: Amy Winehouse. Il film, ancora in lavorazione, sarà diretto da Sam Taylor-Johnson (già famosa per il suo lavoro in "Nowhere Boy" e "Cinquanta sfumature di grigio"), scritto da Matt Greenhalgh e prodotto da Studiocanal, Alison Owen, Debra Hayward e Tracey Seaward. Il progetto racconterà le tappe fondamentali della vita di Amy fino al tragico finale, la morte a soli 27 anni. Un’esistenza fragile e complicata, ma a undici anni dalla morte della cantante, questo biopic tanto atteso potrebbe godere del fondamentale appoggio della famiglia Winehouse, regalando ai fan una visione ancora più ampia della storia dell'indimenticabile voce.