Mariah Carey super sensuale in Sicilia

Mariah Carey non è di certo passata inosservata durante la sua visita in Sicilia. Con indosso un sensuale abito aderente con strascico, dai variopinti motivi ispirati alle maioliche siciliane, la popstar spiccava tra le star internazionali presenti al grande evento organizzato tra Siracusa e Marzamemi da Domenico Dolce e Stefano Gabbana per celebrare l'Alta Moda e l'Alta Sartoria del loro brand.

Mentre in passerella venivano presentati i capi delle nuove collezioni di Dolce&Gabbana, alla sfilata di Siracusa la prima fila era occupata da una parata di celebrità, dove accanto a Mariah Carey si sono viste anche - tra le altre - Helen Mirren, Ellen Pompeo, Drew Barrymore, Heidi Klum. A colpire è stata soprattutto la voce di “We Belong Together”, tanto che le foto della cantante all’evento hanno mandato in visibilio i fan, mentre un video che vede l’artista farsi aria con un ventaglio per il troppo caldo ha fatto presto il giro della rete.