Rhove se la prende con il pubblico e interrompe il live

Con i suoi pezzi dai suoni esplosivi, tra urban e dance, Rhove è uno dei volti più rappresentativi tra i nuovi e giovani artisti della scena rap tricolore. Dal canto suo, il rapper originario di Rho, vero nome Samuel Roveda, sa anche come far parlare di sé. In questi giorni, per esempio, l’attenzione di fan e media è puntata su Rhove, che ha deciso di interrompere un suo recente live per - a detta sua - la poca partecipazione del pubblico.

Come testimoniato da alcuni video condivisi in rete, la voce di “Shakerando” si stava esibendo in concerto ad Agrigento quando, notando uno scarso coinvolgimento tra i presenti, ha fermato l’esibizione e ha abbandonato il palco. “Non esiste che all’ultima canzone di uno show state fermi”, si sente dire in una clip del live dal cantante, prima della sua uscita di scena. Rhove ha successivamente spiegato il suo comportamento con un messaggio pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram ufficiale, in cui ha scritto: “I live è andato bene e l’ho finito, cantando tutti i pezzi fino alla fine. Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose”. Ha aggiunto: “Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse a un funerale, shallatevi”.