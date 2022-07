Gianni Morandi e Jovanotti: la nuova canzone "La Ola"

Un video che dice tutto: Gianni Morandi è scatenato, balla a ritmo insieme al suo amico e spalla Jovanotti. Con un post sui social il prossimo co-conduttore di Sanremo, come annunciato dal direttore artistico Amadeus, ha svelato la pubblicazione di una nuova canzone scritta per lui da Jova, ascoltabile da oggi. Si intitola "La Ola". "Mi piace molto, ma deve piacere a voi, se no non vale! Mi farete sapere...", scrive il cantautore bolognese. Dopo "L'allegria" e "Apri tutte le porte", "La Ola" è già candidata a diventare uno dei nuovi tormentoni musicali della stagione. Nei giorni scorsi Morandi aveva condiviso il ballo legato al brano con la sua dolce metà Anna, una bachata scatenata e allo stesso tempo piena di sentimento.