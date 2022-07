Noemi: "Se vinciamo lo scudetto esco tutto'"

Storie di calcio, musica e vestiti che volano via. Era il 2001 quando la Roma vinse il suo terzo scudetto: per l'occasione Sabrina Ferilli sfilò al Circo Massimo con un bikini color carne per tentare di onorare una promessa fatta molto tempo prima, ovvero quella di spogliarsi integralmente qualora i giallorossi avessero vinto lo scudetto. Un momento iconico e che ha fatto scuola. E se la prossima a essere protagonista di una scena di questo genere fosse Noemi? La cantante, appena ha saputo della notizia dell'arrivo del fantasista argentino Dybala alla Roma, ha fatto un tweet scrivendo "Io oggi di nuovo così", postando una foto di lei che festeggiava la recente vittoria in Conference League della Roma. Qualcuno immediatamente l'ha stuzzicata in modo ironico scrivendo "Se vinciamo lo scudetto le esci come la Ferilli?" e lei non solo non si è tirata indietro, ma ha rilanciato simpaticamente: "Esco tutto!". I tifosi e i fan della cantante ora sognano.