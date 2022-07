Backstreet Boys: nuovo album per un Natale speciale

L'annuncio ufficiale che i fan più accaniti dei Backstreet Boys aspettavano da alcune settimane è arrivato. La boy band statunitense, attualmente impegnata nel tour a supporto del suo ultimo disco “DNA” del 2019, ha finalmente rivelato i dettagli del suo nuovo album: il primo progetto natalizio di Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean,Brian Littrell e Kevin Richardson. "A Very Backstreet Christmas" è il titolo del prossimo lavoro del gruppo, che sarà pubblicato il 14 ottobre in CD e in digitale, e il 2 dicembre in vinile.

L'album di 15 tracce conterrà sia riletture di intramontabili classici delle feste, tra cui "White Christmas", "Silent Night" e "Have Yourself A Merry Little Christmas", sia tre nuove canzoni originali: "Natale a New York", “Together” e “Happy Days". "Sono 30 anni che vogliamo fare un album di Natale e siamo oltremodo entusiasti che stia finalmente accadendo", ha raccontato in una nota stampa Howie Dorough.