Massimo Pericolo e Gué: la “Sarabamba” è servita

“Sarabamba”, il titolo dice già molto, è il nuovo singolo di Massimo Pericolo per la prima volta insieme a Gué su una produzione di Crookers. Un fiume di di punchline senza filtri su una base che cita un classico del rap, "Where I'm from" di Jay-Z, con cui condivide il campione portante. Il brano è accompagnato da un video, ispirato al film culto “The Snatch” e diretto da Davide Vicari e vede la partecipazione di Ivan Zucco, l'imbattuto campione italiano di boxe dei pesi supermedi e vincitore del titolo internazionale WBC. È un brano crudo, fortemente ironico e sfacciato che, come scrive Rockol, evoca per davvero una pioggia di pugni e combinazioni come se si fosse su un ring da boxe.