Blanco canta "Blu Celeste" davanti a 40 mila persone

Blanco ha condiviso sui social un video da brividi in cui 40 mila persone cantano "Blu Celeste", canzone simbolo del suo primo album. L'artista, fortemente emozionato, a fine live ha voluto anche scrivere alcune righe in cui ha rievocato la nascita di questa canzone, a cui tiene tantissimo: "Dopo il concerto ho pianto non lo facevo da tanto. Per una serie di motivi dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche del imperfezione della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose. Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo la musica e la amo. Stasera 40 mila persone hanno cantato una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO (@blanchitobebe)