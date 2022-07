Ecco chi aprirà i concerti italiani di Harry Styles

Dopo rinvii e posticipi a causa della pandemia, è finalmente arrivato il momento che i fan italiani di Harry Styles aspettavano con trepidazione. L'ex One Direction è infatti pronto per esibirsi in concerto stasera all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e domani al Pala Alpitour di Torino. Gli spettacoli del cantautore britannico sono tra gli show delle popstar internazionali più attesi nel nostro Paese quest'anno e vedranno l'artista tornare in Italia a presentare dal vivo le sue canzoni, inclusi i brani del nuovo album "Harry's House". Per rendere ancora più speciali i suoi appuntamenti con il pubblico italiano, Harry Styles ha scelto di affidare l'apertura dei concerti di Bologna e Torino a una delle giovani band alternative rock più interessanti del momento. Gli opening act delle serate saranno i britannici Wolf Alice. Il gruppo si è formato a Londra nel 2010 e attualmente la formazione comprende la cantante Ellie Rowsell, il chitarrista Joff Oddie, il bassista Theo Ellis e il batterista Joel Amey. Il gruppo ha esordito nel febbraio 2013 con il primo singolo "Fluffy" e ha all'attivo tre album in studio. Tra i brani più apprezzati dei Wolf Alice, c'è anche il singolo "Smile", tratto dal loro più recente disco, "Blue Weekend" del 2021.