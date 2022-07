Ultimo, la favola continua: nuove date negli stadi nel 2023

Non c'è limite ai sogni. "La favola continua…Ci rivediamo negli stadi!", scrive Ultimo. Il cantautore romano, dopo aver concluso il suo tour negli stadi, con 600mila presenze, annuncia sui social nuove date per il 2023. L'artista sarà così all'Olimpico di Roma il 7 e 8 luglio e a San Siro, a Milano, il 17 e 18 luglio. Proprio davanti ai 60mila che domenica scorsa lo stavo ascoltando a San Siro (nella seconda data sold out a Milano), il cantante ha fatto un annuncio a sorpresa. Dopo un breve conto alla rovescia, sul maxischermo è comparsa la scritta "Ultimo, stadi 2023, la favola continua...". Dopo tanta attesa e sofferenza, con il mondo della musica bloccato, Ultimo non ha più intenzione di fermarsi e di continuare questo incredibile percorso.

