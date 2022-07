Morgan viene snobbato anche dai Subsonica

Anche chi gli vuole bene preferisce non collaborare più con lui. Morgan avrebbe voluto andare al Festival di Sanremo insieme ai Subsonica, ma la risposta è stata netta: "no". Lo ha raccontato lo stesso cantautore monzese al Corriere della Sera: “Ho pensato: cazzo, dobbiamo fare delle cose assieme, ho scritto a Max Casacci e sono rimasto gelidamente seccato dal suo no”. Come racconta Rockol sulla questione è intervenuto lo stesso componente del gruppo. Morgan, a sua volta, ha pubblicato la conversazione intercorsa fra i due, che (secondo lui) smentirebbe quanto sostenuto da Casacci. Qui sotto potete leggere la ricostruzione dei fatti scritta da Casacci.