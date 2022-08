Era il 27 ottobre 2006 quando Amy Winehouse pubblicò "Back to Black", l’album che consacrò la carriera della diva britannica. Grazie a hit come la stessa "Back to Black" o "Rehab", il disco portò il nome della cantautrice britannica in cima alle classifiche mondiali, fino a permetterle di vincere 5 Grammy Award nel 2008. Questo grande successo fu realizzato in collaborazione con i produttori Salaam Remi e Mark Ronson, il quale ha più volte ricordato la nascita di "Back to Black" e dell'iconica canzone da cui prende il nome. Il produttore, noto per aver lavorato con grandi artisti del pop e del rock e che collaborò con la scomparsa cantautrice inglese, ha anche ricordato spesso come il classico brano di Amy Winehouse sia stato da lei scritto in soli dieci minuti.

“[Amy Winehouse] scrisse 'Back to black' in dieci minuti. Quello che ho fatto io è stato semplicemente trovare un buon arrangiamento per aiutarla. Solo ora mi rendo conto di quanto fosse incredibile. Era un capolavoro. Se c'è qualcuno che merita di essere chiamato 'genio', quella è Amy", aveva raccontato Ronson in un'intervista concessa al "Sun" nel 2019 a proposito di "Back to black", canzone ispirata alla tormentata storia d'amore tra Amy e il suo fidanzato dell'epoca, Blake Fielder-Civil. Più recentemente, come riportato da Rockol, Mark Ronson ha ricordato Amy Winehouse e "Back to Black" con un video su TikTok in cui è possibile anche ascoltare una prima registrazione vocale del pezzo incisa dalla compianta diva del soul britannico. “Quando ci siamo incontrati per la prima volta, Amy è venuta proprio qui nel mio studio e io l’ho amata da subito", si sente dire dal produttore nella clip.