In estate Obama ascolta Beyoncé e Rosalía

Beyoncé, Harry Styles, Rosalía, Bad Bunny: sono questi alcuni degli artisti che animano l'estate di Barack Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti, nonostante la sua posizione, non ha mai nascosto la sua passione per l'hip hop e il pop, oltre che per i grandi artisti del rock e del passato. In occasione della stagione più calda dell'anno, Obama è tornato a confermare il suo amore per la musica e come al solito ha condiviso la sua personale playlist per l'estate 2022. Nel corso della sua permanenza alla Casa Bianca, Barack Obama ha infatti inaugurato una sua personale tradizione che non ha mai deciso di interrompere e che lo vede suggerire ai follower sui social musica, libri, film e programmi TV in diversi periodi dell'anno. La nuova selezione musicale estiva di Obama quest'anno include - per esempio - "Break My Soul" di Beyoncé, "Music for a Sushi Restaurant" di Harry Styles, "Saoko" di Rosalía, "Ojitos Lindos" di Bad Bunny con Bomba Estéreo e classici come "Dancing In The Dark" di Bruce Springsteen, "Blue In Green" di Miles Davis e "Save Me" di Aretha Franklin. "Ogni anno, sono entusiasta di condividere la mia playlist estiva perché dalle vostre risposte conosco sempre tanti nuovi artisti: è un esempio di come la musica può davvero unirci", ha scritto l'ex inquilino della Casa Bianca per presentare la sua nuova playlist.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barack Obama (@barackobama)