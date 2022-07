Stromae e Camila Cabello: una canzone nel segno dell'amore

"Ci siamo visti al Met Gala a maggio, eravamo in coda per il red carpet e io ero proprio dietro di lei. Mi ha detto: ‘Sono una tua grande fan’. Non ero sicuro fosse lei e le ho chiesto se fosse Camila Cabello, sono anch'io un fan della sua musica. Dopo la cena ci siamo scambiati i numeri e quando un giorno mi ha detto che le piaceva molto ‘Mon amour’ le ho proposto di cantarlo insieme, visto che sarebbe stato il prossimo singolo. Camila è cubana, sapevo che avrebbe fatto un grande lavoro. Ha cantato sia in inglese sia in spagnolo”, con queste parole Stromae, in un'intervista a Repubblica, ha raccontato ,la collaborazione con Camila Cabello. La canzone "Mon amour" è accompagnata da un bizzarro videoclip, diretto da Julien e Quentin. Ambientato in "Villa Mon Amour" - un reality show di fantasia in cui i partecipanti non esitano ad utilizzare tutte le loro risorse per vincere - amicizia, seduzione e tradimento sono inevitabili.