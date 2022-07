Shawn Mendes: "Devo pensare alla mia salute mentale"

Qualche settimana fa Shawn Mendes aveva fatto sapere ai fan di volersi prendere una pausa per "prendermi cura di me stesso". Il cantautore canadese è ora tornato a parlare apertamente ai fan dei problemi che non gli danno tregua e ha confermato di dover prendersi ancora più tempo lontano dai riflettori e dai plachi. "Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felice di tornare a suonare dal vivo dopo la lunga pausa legata alla pandemia. Ma la verità è che non sono pronto a sostenere le difficoltà legate alla vita on the road, dopo tutto questo tempo. Dopo aver parlato con i miei collaboratori e aver lavorato con un gruppo di professionisti della salute mentale, ho capito che devo prendermi quel tempo che non mi sono mai preso, per tornare più forte": sono queste le parole con cui Shawn Mendes ha quindi annunciato la cancellazione del suo tour mondiale, che lo avrebbe portato anche in Italia nella primavera del 2023 per i due show in programma il 31 maggio a Bologna e l'1 giugno a Milano. Costretto ad annullare i concerti negli Stati Uniti e anche le date nel Regno Unito e in Europa, il 23enne cantautore ha aggiunto: "Al momento devo mettere la mia salute in testa a tutto. Questo non significa che smetterò di fare musica. Non vedo l'ora di rivedervi in tour in futuro".