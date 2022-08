Christina Aguilera cercò di dare un pugno a Pink

Pink e Christina Aguilera, all'inizio delle rispettive carriere, erano ancora molto giovani e durante una serata in un nightclub diedero vita a una lite che finì male. Lo scontro avuto con la collega, insieme alla quale ha anche inciso la cover di "Lady Marmalade" con Lil' Kim e Mya per la colonna sonora del film di Baz Luhrmann "Moulin Rouge", è stato raccontato molto tempo dopo dalla stessa voce di "So what" in un'intervista mentre era nel bel mezzo della promozione del suo disco del 2017, "Beautiful trauma". "Io sono un'alfa e lei è un'alfa, ma siamo diverse: io metto le liti sul piano fisico e lei su quello verbale. Ma fu lei a tentare di colpirmi con un pugno, una notte", ha spiegato Pink al programma "Watch What Happens Live". Ha aggiunto: "Ci siamo riviste anni dopo a The Voice, e ci abbiamo riso sopra: è una persona dolce, con una voce pazzesca".