Arisa si mostra nuda: "Sono donna, ma anche uomo"

Arisa si mette a nudo e lo fa provocando: si mostra senza veli sul suo profilo Instagram e dichiara di sentirsi sia donna che uomo. "Sono donna ma anche uomo e non c'è niente di sbagliato in me", sottolinea Arisa nella caption di un post dove a essere coperte sono solo le sue parti intime e il suo seno. Tanti i commenti dei fan entusiasti, alcuni invece le rinfacciano di aver ritoccato il video. Da tempo Arisa gioca con la sua sessualità: nel 2020 aveva detto la sua sulla bisessualità ammettendo di subire, a volte, il fascino femminile e di voler provare un'esperienza sessuale con una donna.

