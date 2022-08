Katy Perry lancia fette di pizza ai fan durante un concerto

Per rimanere in tema di cibo potremmo dire che questa volta è scivolata su una buccia di banana. Katy Perry non ha mai nascosto la sua passione per il cibo italiano, in particolare la pizza e la pasta: impossibile dimenticare quando nel 2014 la pop star si presentò a un party al Philadelphia Museum of Art vestita da fetta di pizza, in omaggio a uno dei suoi piatti prediletti. Nel 2019, invece, sfilò sul red carpet del Met Gala con un abito-panino. Questa sua passione per il buon cibo ha sempre generato simpatia fra i fan: questa volta tuttavia pare che anche la star abbia fatto uno scivolone, che non le è stato perdonato. Nelle ultime ore sui social molti utenti si sono indignati di fronte a un video che vede Katy impegnata a lanciare fette di pizza ai fan dopo un concerto in un locale di La Vegas. "In un momento storico come questo, lanciare cibo è un gesto veramente irrispettoso", si legge tra i commenti.