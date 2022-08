M¥ss Keta: il pubblico urla "Portaci a pu**ane" e lei sbotta

Dopo altri episodi simili, tra cui quello successo a Elettra Lamborghini di recente, anche M¥ss Keta si è trovata coinvolta in un momento spiacevole durante un suo concerto. Come testimoniato da alcuni video del live condivisi in rete, la cantante si stava esibendo quando dal pubblico si è levato un coro: “M¥ss Keta, portaci a pu**ane”. Date le frasi sessiste fatte partire da alcuni presenti durante lo show, sebbene non fossero indirizzate a lei e che se si sono sentite spesso di recente a serate rap, la rapper milanese dal volto coperto è sbottata e ha quindi deciso di interrompere l'esibizione per rispondere. "Se lo dite un'altra volta esco", si sente dire da M¥ss Keta in una clip pubblicata su TikTok e già diventata virale. La cantante ha aggiunto: "Chi si permette di dirlo, oltre ad essere infuocato con i miei occhi, lo farò buttare fuori, tra i coccodrilli. Gli verrà mangiato cuore fegato e soprattutto la lingua, così che non possiate più dire queste puttanate".