Bugo: "Credo che una riconciliazione con Morgan sia impossibile"

Bugo, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato della vita privata e di quella artistico-lavorativa. Inevitabilmente, non è stato ignorato quanto accadde al festival di Sanremo del 2020 quando il musicista lasciò il palco, abbandonando Morgan che era con lui in gara. "Ma perché secondo lei Morgan ha fatto quella scelta?", chiede la giornalista all'artista. “Intanto non è un amico, perché un amico non lo avrebbe mai fatto. Io e lui, prima di quella sera, ci saremo visti sì e no due o tre volte. Ma questo mi interessa poco: io sono un uomo prima di essere un artista. Io non cerco la battaglia, né mi è piaciuto abbandonare il palco, intendiamoci. Anzi, è stata una cosa che mi ha danneggiato. Ma che cosa avrei dovuto fare, prendere forse parte a quella buffonata?”. Inoltre c'è stato un contenzioso. “Voluto dai miei editori, più che da me. Non è una questione di scuse o di perdono, non si può sempre andare d’accordo con tutti. Credo che una riconciliazione sia impossibile, perché anche qualora lui la dovesse proporre io non potrei credergli".